TUS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? TUS 2022 başvuru günü geldi

TUS başvurusu 14 Ocak ile 24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), başvurusu bugün itibariyle başlıyor. TUS başvuru kılavuzu adaylar tarafından bekleniyor ancak henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular bugün itibariyle alınacak. Adaylar, TUS başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 14 Ocak – 24 Ocak tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.