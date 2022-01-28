Veliler isyanda! Bir silgi 5 TL oldu

Okullar yarı yıl tatiline girdi, öğrenci ve veliler ikinci dönem için gün sayıyor. Kırtasiye masrafları ise velileri vuruyor. Kalem, silgi, defter ve kalemtıraşa yüzde 150'ye ulaşan oranda zam geldi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA



Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Ünal Şimşek SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. Şimşek, ‘'Veliler kırtasiye malzemelerini almakta zorlanıyor. Kitap ve kırtasiyeciler de zor durumda. Zincir marketler bize rakip oldu. 1,5 lira olan kurşun kalem 3 liraya çıktı. Silgi ve kalemtıraşın tanesi 5 lira oldu. Defter ve A-4 kağıt, yüzde 150 zamlandı, mukavva yok. Bu perişanlığın nedeni Türkiye’deki kağıt fabrikalarının satılmasıdır'' dedi. Şimşek şunları söyledi:

HER ŞEYE ZAM

– Esnafın perişanlığında önce kitapçılar ve kırtasiyeciler geliyor. Zincir marketler rakibimiz oldu. Kurşun kalem 1.50 TL iken şimdi 3 liradan daha ucuzu yok. Kalemtıraş 1.5-2 liralara satılırken 5 liraya çıktı. Silginin paketi 20 liraydı, 95 lira oldu. Paketini 20 liraya alıp tanesini 1.5 liraya satarken, şimdi 5 liraya satıyoruz.

– Kırtasiye sektöründeki ürünler yüzde 150 oranında zamlandı. Fotokopi kâğıdı biz A4 diyoruz, Türkiye’de kullanmayan yoktur. Öğrenciye lazım olur, ödev çıkarır. Eylül ayında 22 liraya sattım. Şimdi ise 65 liraya çıktı.

KAĞIT ‘BEYAZ ALTIN’ OLDU

– Kitapçı, kırtasiyeci kâğıttan bahsederken ‘Beyaz altın' der. Beyaz altın değerindedir. Siz gazetecisiniz dünkü gazete kâğıdını bugün aynı fiyata alabiliyor musunuz, bulabiliyor musunuz? Dün konuştuğum bir esnaf ‘Oyun hamuru yok' dedi. Bu birinci sınıfta, ana sınıfında çocukların en çok kullanacağı gereçlerden biridir, var olan da Çin yapımıdır.

– Türkiye’de eğitim, öğretim en ucuz olması gerekirken en pahalı hale geldi. Öğrenci kurşun kalem, renkli kalem de mi kullanmasın? Sulu boyası, pastel boyası yani biz bunlara sanat öğreteceğiz. Sevgiyi öğreteceğiz, Bir öğrenci, bir veli bunları alamıyorsa eğitim ve öğretimde eksiklikler vardır demektir.

MUKAVVA YOK

– Bir tüp ilaç bir adamı zehirler. Ama yanlış bir kitap bir milyon adamı zehirler ve tedavisi de olmaz. Öyleyse kitabı da, kırtasiye ürünlerini de bilgili birinin satması lazım. Bakkalda veya markette olmamalı. O anlamda kitapçı, kırtasiyeci perişan. Bu perişanlığın asıl nedeni Türkiye’de kağıt fabrikalarının satılmış olması. Mukavva kağıdı yok piyasada. Vatandaş ürün ararken birçok kırtasiyeye, markete gidip soruyor ve 10-20 kuruş ucuz olan yere gidiyor.