YDS geç başvuru ücreti ne kadar? YDS geç başvurusu nasıl yapılır?

Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı YDS için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar YDS sınav ücreti olarak 277,5 lirayı yatırmasının ardından başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinden tamamlayabilecek.

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YDS başvuruları sona erdi. Ancak belirtilen tarihlerde sınav için başvuruda bulunamayan için ÖSYM geç başvuru imkanı sunuluyor.

YDS GEÇ BAŞVURU EKRANI

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödeniyor. Bunun için 185 lira olan normal dönem başvuru ücretinin üzerine 92,5 lira eklenecek. Adayların YDS geç başvuru sınav ücreti olarak 277,5 lira ödemesi gerekiyor.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-YDS/1 oturumu 10 Nisan'da yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.