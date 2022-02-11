YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvuru ücreti ne zaman belli olacak?

YKS başvuru günü geldi ancak ÖSYM sayfasında işlemler için henüz başvuru kılavuzu yayınlanmadı. YKS başvurusu 11 Şubat - 7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti iken bu yıl zamlanmasına kesin gözle bakılıyor. YKS başvuru ücreti ve diğer ayrıntılar kılavuzun yayınlanması ile belli olacak. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu olacak.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat- 7 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM’nin AİS ekranından gerçekleştirilebilecek olan başvurular hakkında detaylar yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile belli olacak.

YKS BAŞVURU NE ZAMAN?

Bu oturumların başvuruları ise 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YKS kılavuzu yayımlandığı anda sayfamızda sizlerle paylaşacağız.