YKS ek tercih ne zaman? Ek yerleştirme tarihi belli oldu mu?

YKS ek tercih, herhangi üniversitenin programına yerleştirilemeyen öğrencilerin merak konusu oldu. YKS ek tercih için ÖSYM henüz bir tarih paylaşmadı ancak ek tercihler ancak 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıtları ardından başlayabilecek. Kayıtların tamamlanmasıyla ek tercih belirlenecek boş kontenjanlar üzerinden yapılacak.

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Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından açıkta kalan öğrenciler ek tercihler için beklemeye başladı. Büyük bölümü dolan üniversiteler için kayıt yapılmayan veya yeni açılan bölümlerde ek tercih yapılabilecek. Son şans niteliği taşıyan ek yerleştirme ve kontenjanlar bu noktada büyük önem taşıyor.

EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAR?

Ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme için kontenjan sayısının belirlenmesi üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından belli olacak. Ek tercihlerin başlaması için kayıt işlemlerinin sona ermesi beklenecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.