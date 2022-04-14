YKS ne zaman? YKS’ye kaç kişi girecek?

YKS sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu üniversitede eğitim görebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak. YKS’ye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bin 409 kişi olarak açıklandı.

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Üniversite eğitimi alabilmek adına YKS çalışmalarını sürdüren milyonlarca geç geçtiğimiz haftalarda başvuruları gerçekleşti. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla başvuran öğrenci sayısı ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından paylaşıldı. Bu yıl üç milyonu aşkı kişinin katılacağı sınav iki gün boyunca 3 oturum halinde sürecek.

YKS SINAV YERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS için giriş yerleri belgesi sınavdan 14 gün kala açıklanıyor. Sınav tarihi de göz önüne aldığında giriş belgelerinin 4 Haziran tarihi ya da o hafta içerisinde açıklanacağı söylenebilir.

YKS NE ZAMAN? TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS’YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430