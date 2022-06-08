YKS’de 55 ülke nüfusu kadar aday yarışacak

Sınav barajı kaldırılınca, ilk kez 3 milyon 243 bin 425 yani 55 ülke nüfusundan fazla aday YKS’ye girecek.

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Başvuran adayların yüzde 49'u bu yıl ilk kez sınava girecek. Yüzde 29'u ikinci, yüzde 13'ü üçüncü, yüzde 6'sı dördüncü ve yüzde 2'si beşinci kez yarışacak. Adayların yüzde 31'i Anadolu, yüzde 25'i meslek, yüzde 22'si açık öğretim, yüzde 9'u genel lise, yüzde 7.6'sı imam hatip, yüzde 2.6'sı fen lisesi ve yüzde 1.9'u diğer lise mezunu.

DENEME ÇÖZÜN

Oyun, telefon, dizi gibi vakit alan şeylerden uzaklaşın. Konuları bitirseniz bile, tüm konularla ilgili mutlaka soru çözün. Öğrendiğinizi unutmamak için 24 saat sonra tekrar yapın. Son hafta mutlaka her gün TYT-AYT denemesi yapın. Sınava gireceğiniz okulu, sınavdan önce mutlaka görün.

Kodlamayı unutmayın

“Gerçek sınav süresiyle aynı sürede deneme sınavı yapın. Hangi dersi kaç dakikada çözdüğünüzü not alırsanız, sınavda zamanı doğru yönetebilirsiniz. Sınavda hangi sıralamayla çözecekseniz, denemeleri aynı sıralamayla çözmelisiniz. Optik form kullanın. Sınavda optik forma işaretlenmemiş cevapların hiçbiri geçerli sayılmayacak. Kodlamayı sona bırakmayın. 1-2 sayfada bir kodlama yapın.”

SORULARI TURLAYIN

“Beynin çalışma prensibi kolaydan zora doğrudur. Bu nedenle turlama tekniğini kullanarak önce kolay soruları bulup cevaplayın. Sonraki turlarda zor soruları cevaplayın. Bu size sınavın başında zaman ve moral kazandıracak.

4 yanlış 1 doğruyu götürdüğü için bilmediğinizi boş bırakın. Doğru cevabı bulmuş olsanız bile tüm şıkları okuyun. Şıkların hepsini okumadan yeni soruya geçmeyin.”

1 SORU 1 CEVAP

Net sayısını nasıl artırırsınız?

– “Sorularda sizden isteneni bulmaya çalışın, yorum katmayın. Bütün şıkları, özellikle soru kökünü dikkatli okuyun. Yapamadığınızı boş bırakıp, diğer soruya geçin. Süre alan 1 soru için 3-4 netten feragat etmeyin. Boş bırakmak, yanlış yapmaktan iyidir. Üst üste boş bırakınca, paniklemeyin. Soruları okurken kurşun kalem kullanıp, ipuçlarının altını çizin. Sayısal sorularda işlem yapın. Altı çizili koyu renkli yazılmış yerlere dikkat edin. Uzun soru, zor soru demek değildir.”