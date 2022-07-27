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YÖK Atlas güncellendi

Yükseköğretim Program Atlası'nın (YÖK Atlas) güncellenerek 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldığı belirtildi.

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YÖK Atlas güncellendi

Üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulduğu aktarılan YÖK Atlas’a ‘https://yokatlas.yok.gov.tr’ internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

YÖK Atlas Programı, Lisans/ Önlisans Tercih Sihirbazı, Meslek Atlası, Üniversitelerimiz, Lisans/ Önlisans Atlası, Mezun Başarı Atlası, Net Sihirbazı ve Tercih Listem olmak üzere toplam 9 modülden oluşuyor.

Adaylara üniversite ve meslek tercihlerinde bilgi ve rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas’ın bu yıl sadece 2022 YKS sonuçlarının açıklandığı 18 Temmuz 2022 tarihinde 1 milyon 250 bin kişi tarafından ziyaret edildiği aktarıldı. (DHA)

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