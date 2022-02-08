YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır?

Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı YÖKDİL için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar YÖKDİL sınav ücreti olarak 277,5 lirayı yatırmasının ardından başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinden tamamlayabilecek.

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YÖKDİL başvuruları sona erdi. Ancak belirtilen tarihlerde sınav için başvuruda bulunamayan için ÖSYM geç başvuru imkanı sunuluyor.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödeniyor. Bunun için 185 lira olan normal dönem başvuru ücretinin üzerine 92,5 lira eklenecek. Adayların YÖKDİL geç başvuru sınav ücreti olarak 277,5 lira ödemesi gerekiyor.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2022-YÖKDİL/1 oturumu 13 Mart’ta yapılacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.