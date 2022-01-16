Yüz yüze eğitime kar engeli! Bu illerde okullar tatil

Yoğun kar yağışı eğitime de engel oldu. Türkiye'nin bir çok ilinde yüz yüze eğitime ara verilerek okullar tatil edildi.

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Türkiye’nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altına girdi. Bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Rize ve Artvin’de tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

VALİ ÇEBER’DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Rize Valiliği tarafından sosyal medyadan paylaşılan açıklamada Vali Kemal Çeber, eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını ‘sevgili atmacalarım’ diyerek seslendiği öğrencilere esprili dille duyurdu.

Yapılan paylaşımlarda; “Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir” ifadelerinde bulunuldu.

Artvin Valiliği’nce yapılan duyuruda da “İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır” denildi.

TRABZON

Trabzon’da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

BOLU

Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan ve 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi.

Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

HAKKARİ

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul, liselerde eğitim- öğretime 17 Ocak Pazartesi günü 1 günlük ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

KASTAMONU

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.