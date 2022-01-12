Yüz yüze eğitime kar engelli! Okullar tatil edildi

Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı eğitimi de engelledi. İki ilde yüz yüze eğitime ara verilerek okullar tatil edildi.

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Tunceli’nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 1 metreye kadar ulaşırken, 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

İKİ İLÇE ARASINDAKİ YOL KAPANDI

Öte yandan, yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat- Karaoğlan- Ovacık yolu 28-59 kilometreleri arası, güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldı. Valilik, vatandaşların bu yolu kullanmak yerine alternatif güzergahları kullanmaları konusunda sürücüleri uyardı.

VALİLİKTEN TATİL AÇIKLAMASI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt ilçemizde, köy okullarımızda ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eleşkirt ilçemizde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.