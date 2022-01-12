130 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme imzalandı: Yüzde 57 zam

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İşçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44, ikinci 6 ay için yüzde 30 olmak üzere toplam yüzde 57.44 zam yapıldı.

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Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında geçen yıl eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.

Taraflar 10 Ocak’ta tekrar görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibarıyla anlaşma sağlandı.

130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı. İkinci 6 ayda herkesin saat ücretine yüzde 30 oranında zam yapılacak.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

– Toplu Sözleşme müzakerelerinde 12 Ocak 2022 Çarşamba sabaha karşı 02:30’da başarıyla sonuçlanmıştır. MESS ücret ortalamasına yıllık %65,67 oranında zam alınmıştır.

– Bunun açılımı şöyledir: İlk 6 ayda herkesin saat ücretine %10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alınmıştı. Bunun karşılığı %27,44 tür.

– İkinci 6. ayda herkesin saat ücretine %30 oranında zam yapılacaktır. Bu oran enflasyon korumalıdır.

– Sosyal haklar: 1. yıla %35 artış sağlanmıştır. Kurban Bayramı yardımı 1. yıl için bütün gruplara %75 oranında arttırılmıştır. İlki bu Ocak ayında olmak üzere herkese net 400 TL’lik erzak çeki, 2023 ocak ayında yine net 400 TL’lik erzak çeki verilecektir.