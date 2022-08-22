2 günde 3.1 milyar liralık ihale aldı

AKP 5 ve 6 Temmuz'da sessiz sedasız iki büyük ihale düzenledi. İki ihale de duyuru ilanı yayınlanmadan kapalı kapılar ardında özel olarak davet edilen müteahhitlerle bitirildi. Silahtaroğlu İnşaat ortaklarıyla birlikte iki günde toplam 3 milyar 149 milyon liralık ihale aldı.

Yusuf DEMİR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP iktidarı istediği ihaleyi istediği firmaya vermeye devam ediyor. İktidar, Kamu İhale Kanunu’nun esas usül olarak gösterdiği rekabete imkan sağlayan “açık usül”ü özellikle büyük ihalelerde kullanmıyor.

Olağanüstü ve önceden öngörülemeyen durumlarda vatandaşın mağduriyetinin hemen karşılanması için düşünülen 21-b Pazarlık usulünü çalıştıran AKP, seçilmiş müteahhitlere ihale dağıtıyor.

Son olarak 5 Temmuz’da İzmir’deki yol yapım ihalesi de 21-b ile kimselere duyurulmadan gizli kapaklı düzenlendi. 441 milyon 51 bin TL yaklaşık maliyet hesaplanan ihaleyi, özel olarak davet edilen Silahtaroğlu İnşaat, Yazıcıoğlu İnşaat’la birlikte 410 milyon 30 bin TL’ye aldı.

AKP iktidarı, bu ihaleden bir gün sonra 6 Temmuz’da yapılan bir büyük ihaleyi daha Silahtaroğlu’na verdi. Yine 21-b usulünün kullanıldığı ve bu sayede duyuru yapılmadan düzenlenen Sabiha Gökçen Havalimanı 3. Etap İşler Yapım ihalesi de Teknomel’le birlikte Silahtaroğlu İnşaat’a verildi.

Böylece, Silahtaroğlu’na 2 milyar 739 milyon 948 bin liralık Sabiha Gökçen ihalesi ve İzmir’deki yol ihalesiyle özel davetle iki günde 3 milyar 149 milyon 978 bin liralık ihale verilmiş oldu.

İhale tarihi: 5 Temmuz 2022

Sözleşme tarihi: 3 Ağustos 2022

İhale bedeli: 410 milyon 30 bin TL

Havaalanı Ayr-Otoyol Kavşağı-Torbalı-Belevi Yolu km:0+000-

46+500 Kesiminin Yapım (İkmal)-İzmir İhale Tarihi 6 Temmuz 2022

Sözleşme Tarihi: 8 Ağustos 2022

İhale bedeli: 2 milyar 739 bin TL

Sabiha Gökçen Havalimanı 3 Etap İşler

ALDIĞI KAMU İHALELERİ

Silahtaroğlu’nun tamamladığı projeler arasında, geçtiğimiz hafta yağan yağmurda hasar gören Ankara’daki AFAD Başkanlığı Hizmet Binası da yer alıyor.

Silahtaroğlu’nun aldığı kamu ihalelerinden bazıları şöyle: Doğan HES, Malatya Doğalgaz Boru Hattı, Biga Doğalgaz Boru Hattı, Pozantı Tarsus Otoyolu, TAG Otoyolu Hudut Yolu, Niğde, Muş, Kentsel Dönüşüm Projesi, Eyyubiye Devlet Hastanesi, Güngören Spor Kompleksi, İSKİ İçmesuyu-Atıksu Yapım (2018)

Silahtaroğlu’nun web sitesindeki bilgilere göre şirketin hikayesi Mehmet Salih Silahtaroğlu’nun Van’daki ticari faaliyetleriyle başladı. 1993 yılında Kadri ve Murat Silahtaroğlu tarafından grup şirkete dönüştü. 2000 yılında Türkiye’de inşaat projelerine başladı. Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi, Ticaret Sicil kayıtlarına göre ilk olarak CYCC Mühendislik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ adıyla 18 Ocak 2019’da İstanbul Üsküdar’da Fatih Yörük tarafından kuruldu. Bir yıl sonra adını Ece Üst Yapı Yol İnşaat olarak değiştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Cankurtaran, vekili ise Ali Yurtseven oldu. 2021 Kasım ayında Silahtaroğlu Yatırım’la birleşti. Bu defa Kenan Dursun Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Şirketin yeni adı Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi olarak değişti.

İlginizi Çekebilir 47,9 milyar lira tutarındaki 25 ihale yargıya taşındı

İlginizi Çekebilir Muhalefet eleştiriyor, iktidar durmuyor: 5.7 milyarlık bir gizli ihale daha