2021’de 100 bini aşkın esnaf iflas etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerinden aktardığına göre, 2021 genelinde 81 bin 159 esnaf sicilden terkinini, 20 bin 591 esnafın ise meslekten terkinini yaptı. Toplam 101 bin 750 esnaf iflas etti.

Sözcü Ankara

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerine göre; 2021 genelinde meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısının en az 101 bin 750 olduğunu aktardı.

2021 genelinde 81 bin 159 esnafın sicilden terkinini, 20 bin 591 esnafın ise meslekten terkinini yaparak kepenk kapatmak zorunda kaldığını aktaran Ağbaba, “Birkaç yandaşı daha fazla zengin etmek için kuru bilinçli bir şekilde köpürten iktidar, 101 bin 750 esnafın iflasına sebep oldu” dedi.

Özellikle aralık ayının esnaf iflaslarının pik yaptığı ay olduğunu belirten Ağbaba, “Dolar kurunun 18,40'ı gördüğü aralıkta sadece 13 bin 16 esnaf iflas etti. Yüksek döviz kuruna ve artan girdi maliyetleri nedeniyle ürün tedarikinde zorlanan esnaf, borç sarmalından kurtulmak için son çareyi ekmek teknesini elinden çıkarmakta buldu. Köpüğün maliyeti 2021 yılında esnafa açlık ve iflas olarak geri dönmüş oldu” dedi.

‘ESNAF İKTİDARIN POLİTİKALARINA GÜVENMİYOR’

Ağbaba’nın aktardığına göre, ekonomik krizin pik yapması ve piyasalarda yaşanan güvensizlik neticesinde 2021 tescil edilen esnaf sayısında da azalmaya neden oldu.

2021 yılında tescil edilen esnaf sayısının 2020 yılına göre yüzde 21 oranında azalarak 287 bin 550'ye gerilediği bilgisini veren Ağbaba, “Tescil sayısının azalması ve iflas sayılarında yaşanan artışlar, esnafın artık iktidarın ekonomi politikalarına güvenmediğinin de en büyük kanıtı oldu” diye konuştu.

KEPENK KAPATMAYAN DA BORCUNU ÖDEYEMİYOR

2022’nin henüz ilk iki haftasını geride bırakmamıza rağmen zamların ardı arkasına kesilmediğine vurgu yapan Ağbaba, “A'dan Z'ye tüm girdi maliyetleri ikiye katlanmış durumda. Henüz kepenk kapatıp, iflasını ilan etmemiş esnaf ise; hem bankalara borçlu hem BAĞ-KUR primlerini yatıramaz haldeler” dedi.

En düşük Bağkur priminin 1726 TL'ye yükseldiğini, esnafın elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle dükkânında müşterisini karanlıkta karşılamak zorunda kaldığını aktaran Ağbaba, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Esnaf pandemi sürecinde çektiği kredilerin faizleri ve piyasaya olan borçları yüzünden adeta köşeye sıkışmış durumda. Esnaf, bugün sattığı ürünü yarın aynı fiyatla yerine koyamamaktan şikâyetçi.

Halen bir umut evine ekmek götürmek için bekleyen, ekmek teknesini terk etmeyen esnaf ise esasında yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında fiilen iflas etmiş durumdadır.

Kapanma süreci, biriken borçlar, yüksek dolar kuru ve kredi borçları 2021’de esnafın toplu iflasına neden oldu.”

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