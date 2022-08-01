36 milyon 172 bin kişi borçla yaşıyor, borçlu sayısı bir yılda 1.7 milyon arttı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve fahiş zamlar nedeniyle geliri giderini karşılamayan vatandaşın çareyi borçlanmakta bulduğunu söyledi.

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut,bankalara ve diğer finansman kuruluşlarına borcu bulunan vatandaşların sayısının son bir yılda 1 milyon 757 bin kişi artığını belirterek, “Mayıs ayı itibariyle borcu vatandaş sayısı 36 milyon 172 bin kişiye çıktı” dedi. Bulut, gelirleri ve tasarrufları enflasyon karşısında eriyen vatandaşların, zorunlu harcama ve borç ödemelerini yapabilmek için son 2,5 ayda bankalara olan borçlarında 136 milyar liralık artış yaşandığını bilirdi.

“BORÇ 1 TRİLYON 310 MİLYAR TL”

Bireylerin bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan (konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı) borcunun 22 Temmuz itibariyle 1 trilyon 310 milyar liraya yükseldiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

“Bu borcun 957 milyar lirası bireysel kredilerden, 293 milyar lirası da kredi kartı borçlarından kaynaklanıyor. Vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 32,9 milyar, TOKİ'ye ise 27 milyar lira borcu bulunuyor. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 28,9 milyar lira düzeyine çıktı. Bankalara ve diğer finansman kuruluşlarına borcu bulunan vatandaş sayısı ise son bir yılda 1 milyon 757 bin kişi artarak mayısta 36 milyon 172 bin kişiye çıktı.”

“VATANDAŞ BORÇ BATAĞINDA”

CHP'li Bulut, “Fahiş zamlar sonrası gelir-gider dengesi bozulan vatandaş borcu borçla kapatmak için kredi kartlarına ya da banka kredilerine yükleniyor. İktidarın, ekonomi biliminin gerçekleriyle bağdaşmayan ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ safsatasıyla 3 haneli enflasyona doğru gidiyoruz. Açık ve yoksulluk sınırı her geçen ay artıyor. Haziranda 6.391 TL olan açlık sınırı bir ay sonra 6.839,64 TL’ye, yoksulluk sınırı 20 bin 818 TL’den, 22 bin 278 TL’ye çıktı. Kriz ortamında milyonlarca vatandaş borç içerisinde kaldı. Her geçen gün borç rakamları katlanarak artıyor. Sadece son 2,5 ayda vatandaşın bankalara olan borçlarında 136 milyar liralık artış yaşandı” dedi.

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