3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak?

AKP hükümetinin son üç seçimde vaadi olan 3600 ek gösterge için çalışmalara yaklaşan seçim ve düşen oy oranları nedeniyle hız verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmaların mayısta tamamlanacağını belirtti. 3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkilenecek. 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin maaşları ve emekli maaşları artacak.

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Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturuyor. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilen 3600 ek gösterge görüşmelerinin ilk şubat, ikincisi ise mart ayında gerçekleştirildi. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs’ta yapılacağı öğrenildi.

3600 EK GÖSTERGE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS’TA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “2. toplantıyı bitirdik ve 3. toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar da 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte Memur-Sen'in mutfağıyla toplu sözleşme mevzuat mutfağıyla hizmet kollarımıza ilişki teknik ekiplerimiz çalışma genel müdürlüğü ile bir araya gelecek. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak emekli olan da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bu oranda yine bin liraya varan farklar meydana gelecek. Buda bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BAKAN'DAN 3600 AÇIKLAMASI

Kamuda 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek” diye konuştu. (İHA)

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Hükümet ve Memur-Sen arasında gerçekleştirilen 3600 ek gösterge sorununa ilişkin değerlendirme toplantısı öncesinde konuşan Bilgin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız. Sayın cumhurbaşkanımız bu konuyu yıl içinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda mesele ele alınacak. Sosyal tarafların talepleri dile getirilecek.

Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları ile önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını bir kaç toplantı içerisinde verecek. Ne kadar süreceğini tahmin etmek şimdiden mümkün değil. Komisyon çalışmalarını bekleyeceğiz. Bunun adil bir çözüm olacağına dair kanaatimi belirtmek isterim.”

3600 GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını cevapladı. 3600 Ek Göstergeye ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs'ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600’ü Mayıs’ta meclise intikal ettireceğiz” diye konuştu.

3600 ek gösterge görüşmeleri Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında kurulan komisyon toplantılarıyla başladı. Toplantıda konuşan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Toplu sözleşme kararı gereği 2022 yılı içerisinde tamamlanması gereken 3600 ek gösterge konusunun yılın ilk yarısında tamamlanması için karşılık teyit sağladık” açıklamasını yaptı.

3600 konusunun sadece memurlar açısından değil ‘siyasi’ açıdan da son derece önemli olduğuna işaret eden Başkan Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin sadece belirli meslek grupları üzerinden değil daha geniş bir çerçeveden topyekün ele alınmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK

Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200’ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600’e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90’ını oluşturduğu belirtildi.

Memur sendikalarının ek gösterge sisteminin düzenlenmesi talebini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak… Döner sermayede yapılacak düzenlemeyle, sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ, AYLIK VE İKRAMİYE ARTACAK

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doBğrudan etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600’ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak. Düzenleme nedeniyle büyük yükün SGK’ya geleceği belirtildi.

1 MİLYON MEMUR EMEKLİ OLACAK

Binlerce kamu görevlisi, emekli olmak için bu düzenlemeyi bekliyor. Memurların maaş hesabında kullanılan kriterlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları çok az artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına yapacak.

Ek göstergenin 3600’e çıkartılması; 15.10.2008 tarihi öncesinde çalışmaya başlayan 1.5 milyon kamu çalışanının çalıştıkları sırada aldıkları maaştan çok, emekli ikramiyesi ve emekli maaşında çok ciddi artış yaratacak. 3600 ek gösterge uygulaması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak.

2 milyonu aşkın memur emeklisinin yarısı da ek gösterge kapsamında olup, özellikle emekli aylığı artışı yönü ile 2.5 milyon kişiyi etkileyecek gibi görünüyor ve her yıl bu etki görülecek. Ek gösterge, ortalama bir kişide 800 TL emekli aylığı artışı demektir. Fakat 15.10.2008 sonrası memuriyete girenleri çok az etkileyecek. Toplam maliyet ise yıllık 20 milyarı bulmakla birlikte; tüm memurların kapsama alınması halinde bu tutar yıllık en az 35 milyar lirayı bulacaktır.

3600 EK GÖSTERGE MALİYETİ NE OLACAK?

İktidar tarafından 2022 yılının sonuna kadar 3600 ek gösterge verilmesi düşünülen kamu görevlileri ile ilgili yaklaşık maliyet tablosu yukarıdadır. Yukarıdaki hesaplamalar, 3600 ek göstergeye konu 4 çalışan grubu için genel ortalamalar üzerinden yapılmıştır. Diğer çalışan gruplarının dahil edilmesi toplam tutarı etkileyecektir. Yıllık tahmini maliyettir. Her yıl kapsam, ücret ve aylık artışına bağlı yıllık maliyet artacaktır. Esas yapılması gereken, verilerle aktüeryal hesaplamadır.