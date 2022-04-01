5 bakan yardımcısı çift maaşlı çıktı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda 3, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ise 2 bakan yardımcısının çift maaşlı olduğunu ortaya çıkardı. 5 bakan yardımcısı da Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda.

İsmail AKDUMAN

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İnternet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammı 2 ay ertelemesiyle dikkat çeken Türk Telekom, bu kez de yönetim kurulundaki bakan yardımcılarının çift maaşlarıyla gündeme geldi.

Türk Telekom’un Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.

Yönetim kurulundaki bakan yardımcılarından çift maaşlı isimlere dikkat çeken CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki çift maaşlı isimleri ifşa etti.

Her iki bakanlıkta toplam 5 bakan yardımcısının çift maaş aldığını belirleyen Yavuzyılmaz, belge ve bakan yardımcılarının fotoğraflarını paylaştı.

ULAŞTIRMA’DA 3 YARDIMCI 80 BİN TL MAAŞ ALIYOR

Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yardımcıları Selim Dursun, Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yardımcıları Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu’nun çift maaş aldıklarını söyledi.

5 bakan yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu’nda görev aldıklarını kaydeden Yavuzyılmaz, her birinin her ay toplam 80 bin 155 lira maaş aldığını vurguladı.

YİĞİT BULUT YİNE LİSTEDE

Öte yandan, Ömer Fatih Sayan ile Selim Dursun, 2018’den bu yana Türk Telekom yönetim kurulunda yer alıyor. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan, aynı zamanda Nureddin Nebati’nin yardımcıları olan Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu ise, Türk Telekom yönetim kuruluna dün itibarıyla girmiş oldu. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Yiğit Bulut ise 2014’ten bu yana Türk Telekom yönetim kurulunda. Bulut, dünkü Genel Kurul sonrası da yönetim kurulundaki yerini korudu.

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