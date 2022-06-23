7 ilde daha 130.4 milyonluk haraç mezat özelleştirme

Özelleştirme yoluyla, kamuya ait 7 ildeki 24 taşınmaz daha haraç mezat satıldı. Hazine, Şeker Fabrikaları ve Sümer Holding'e ait toplam 258 bin 187 metrekare arsa 130.4 milyon liraya verildi.

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, devlete ait çok sayıda taşınmazı daha sattı. Resmi Gazete’de yayımlanan listede, İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Yalova, Kırşehir ve Gaziantep’te Hazine, Sümer Holding ve Şeker Fabrikaları’na ait 24 taşınmaz ihale edilerek satıldı.

Satıştan 120 milyon 470 bin TL toplandı.

Özelleştirme yoluyla satılan taşınmazlar arasında özellikle İstanbul Büyükçekmece’deki yaklaşık 5 dönüm arazi, Ankara Gölbaşı’nda çok sayıda değerli arazi, Gaziantep’te 114 bin 717 metrekare arazi de bulunuyor.

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