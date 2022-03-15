AB dışı ülkelerden kargoyla gelecek eşyanın gümrük vergisinde artış

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, AB dışı ülkelerden kargoyla gelecek eşyanın gümrük vergisi yüzde 10 artırıldı. Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

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Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Euro’yu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 10 artırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda söz konusu eşya için ödenecek tek ve maktu gümrük vergisinde değişiklik yapılmadı.

Bu eşyanın AB ülkelerinden gelmesi halinde yüzde 18 vergi ödenecek.

Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılırken, eşyanın ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde bu vergi oranlarına ilave olarak yüzde 20 vergi daha tahsil edilecek.

Bu limitler dahilinde getirilecek eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Kararla, karar kapsamına 1,500 Euro’yu geçmeyen ilaç gönderileri de eklendi.

KİTAP GÖNDERİLERİNE İSTİSNA

Karar göre, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1,500 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanacak maktu gümrük vergisi sıfır olacak.

Bu kapsamda tüzel kişilere gelen ve kıymeti 22 Euro’yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden yukarıda belirlenen maktu vergiler tahsil edilecek.

Değeri 1,500 Euro’yu geçmemek üzere yolcu beraberinde gelen sigara, alkollü içki, kozmetik, gıda ürünlerin dışında kalan ve değeri 430 Euro, 15 yaşından küçükler için ise 150 Euro’nun üzerinde olan eşya üzerinden belirlenen maktu vergiler alınacak.

ARAŞTIRMA VE TEST İÇİN GETİRİLEN EŞYA MUAF

Karara göre, bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya vergi muafiyet tanınacak.

Yurt dışından Türkiye’ye tıbbi araştırma amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de bu kapsamda değerlendirilecek. Ancak bu materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması gerekiyor.

Kararla, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulacak motorlu araçların, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışının yapılmayacağına hükmedildi.

10 yıl sonrasında ise söz konusu araçların satışında gümrük vergisi aranmayacak. (REUTERS)



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