ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel ekonomiyi ve varlık fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verileri bugün açıklanacak. ABD'de tüketici enflasyonu geçtiğimiz ay yüzde 6,8 olarak açıklanmış 40 yılın zirvesine yükselmişti. ABD enflasyon verisi bugün Türkiye saati ile 16:30’da açıklanacak.

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ABD’de tüketicilerin enflasyon beklentisi yükselmeye devam ederken, fiyat artışlarının kalıcı olacağı endişesi Fed’in düşük enflasyon hedefi ile çelişiyor. Atlanta Fed Başkanı, koronavirüsün yeni varyantı nedeniyle patlama yapan vakaların ekonomideki toparlanmayı bozmayacağını belirtti fakat enflasyonun yüksek ihtimalle daha fazla artacağını ve bunun da 2022’de 25 baz puanlık dördüncü bir faiz artırımını gerektirebileceğini dile getirdi.

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisi bugün Türkiye saati ile 16:30'da açıklanacak.

Fed, Aralık ayında yüksek enflasyona karşılık para politikasını öngörülenden daha erken sıkılaştırabileceğini açıklamış ve Mart’tan itibaren faizlerin artırılabileceği yönünde açıklama yapmıştı.

ABD ENFLASYONU YÜKSELEBİLİR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın dünkü konuşmasında salgın hastalık sonrası döneme ait para politikası hakkında endişe edildiği kadar sıkılaştırma yanlısı ifadeler kullanmamasının ardından yükselişe geçerken dolar altı haftanın dip seviyesine geriledi. Yıla düşüşle başlayan tahvil fiyatları da toparlanarak yükseldi ancak günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinin oldukça yüksek gelerek piyasaları test edeceği düşünülüyor.

ABD ENFLASYON RAKAMLARI 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu kasımda yüzde 6,8'i görerek 1982 yılı Haziran ayı sonrasındaki dönemin zirvesine ulaştı. Kasımda aylık enflasyon yüzde 0,8 oldu.

Bloomberg anketinde de beklenti yüzde 6,8 idi.

Ekimde ABD'de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesini görmüştü. Aylık artış ise yüzde 0,9 olmuştu.

Verinin açıklanmasının ardından ons altın fiyatı 1773 dolardan 1782 dolara yükseldi.

Veri sonrasında dolar/TL, 13,90'ın üzerinde yer alıyor.