ABD’de çocuk yetiştirmenin ortalama maliyeti 310 bin dolar

Brookings Enstitüsü’nün araştırması Amerikalı orta gelirli bir ailenin çocuk yetiştirmek için yılda ortalama 18 bin dolardan fazla bir meblağ harcaması gerekebileceğini ortaya koyuyor.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre ABD'de doğumundan lise sona kadar bir çocuğu yetiştirmenin maliyeti, 40 yılın zirvesine yükselen enflasyon nedeniyle 300 bin doların üzerine çıktı.

İki çocuğu olan evli ve orta gelirli bir çiftin 2015'te dünyaya gelen küçük çocuklarını 17 yaşına kadar büyütmek için 310 bin 605 dolar ya da yılda ortalama 18 bin 271 dolar harcayacağı belirlendi. Hesaplamada enflasyon eğilimlerindeki düzeltmelerle birlikte bir önceki yönetimin tahmini kullanıldı.

YÜZDE 9'DAN FAZLA ARTIŞ

Hızlı fiyat artışlarının ABD ekonomisini sarsmasından iki yıl önceki enflasyon oranına dayanarak hesaplamaya göre bu maliyet yüzde 9'dan fazla artış gösterdi.

Brookings, çocuk sahibi olmanın ve yetiştirmenin maliyetini ABD Tarım Bakanlığı'nın 2017 tahminine dayanarak hesapladı. Tahmin barınma, yiyecek, giyim, sağlık ve çocuk bakımı dahil olmak üzere bebek bezi, saç kesimi, sosyal faaliyetler için gereken masrafları kapsıyor.

Brookings'de kıdemli araştırmacı olan Isabel Sawhill artık pek çok kişinin çocuk sahibi olmadan önce iki kez düşüneceğini belirtti.

ABD'de yıllık bazda enflasyon temmuzda 8,5 olarak kaydedildi. Haziranda bu oran yüzde 9,1 düzeyindeydi. Benzin ve diğer enerji ürünlerinin maliyetleri bir önceki aya göre düşse de gıda fiyatları yükselmeye devam etti.

GIDA MASRAFLARI BASKIYI ARTIRIYOR

ABD Çalışma Bakanlığı evde hazırlanan gıdaların fiyatlarının temmuzda bir önceki yıla göre yüzde 13,1 arttığını ve gıda giderlerinin hane halkı bütçeleri üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Sawhill aile geçindirmek için artan harcamaların düşük gelirli aileleri orantısız bir şekilde etkileyebildiğini belirtti. Sawhill'e göre yılda 20 bin ila 30 bin dolar kazanan bir ebeveyn için fazladan para ayırmak zor.

Bununla birlikte ekonomistler siyah ailelerin enflasyon dalgalanmalarına daha fazla maruz kaldığını söylüyor. San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Munseob Lee yükselen fiyatlara yanıt verebilmek için insanların daha uygun fiyatlı mağazaları tercih ettiğini ancak siyah hane halkının zaten en ucuz yerlerden alışveriş yaptığını söyledi.

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