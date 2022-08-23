ABD’de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde

ABD’de doğalgaz fiyatları 2008’den bu yana ilk kez 10 doları aştı. Uzmanlar fiyat artışının, talebin yüksek olması ve Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı arzı kısmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Sozcu.com.tr

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ABD'de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesine çıkarak ilk kez 1 mmbtu için 10 doları gördü. Bu rakam, bin metreküp gaz fiyatının 370 doları aştığını gösteriyor.

Market Watch'un haberine göre, Hollanda merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING'deki enerji analisti ekibi, doğalgaz fiyatlarındaki hareketi Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattındaki akışı durdurma kararına bağladı.

Rus enerji devi Gazprom, 31 Ağustos’tan itibaren Kuzey Akım 1 boru hattından akımları bakım nedeniyle üç gün durduracağını duyurmuştu. ING analistlerinin kaleme aldığı notta, “piyasa için asıl endişe, akışların bu dönemden sonra devam edip etmeyeceği” ifadeleri yer aldı.

‘RUSYA'NIN ARZI KESMESİ ARTIŞTA ETKİLİ OLDU'

Kanada merkezli SIA Varlık Yönetimi'nde baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski, ABD'de ağustos-eylül döneminde tarihsel olarak kasırgalardan kaynaklanan potansiyel arz kesintileri ve yaklaşan kış sezonu nedeniyle doğalgaza talebin güçlü olduğunu belirtti.

Ancak Cieszynski, bu yıl Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz arzını kesmesinin sorunların ortaya çıkmasında önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

Dow Jones piyasa verilerine göre eylül vadeli doğalgaz fiyatları gün içinde bir milyon İngiliz termal birimi başına 10 doların üstüne, ya da bin metreküp başına 370 dolara kadar çıktı. Veriler 2008'den bu yana doğalgaz fiyatlarının en yüksek seviyeye çıktığına işaret ediyor.

FİYATLAR İKİ AYDA YÜZDE 70 ARTTI

CNN'in haberine göre, doğalgaz vadeli fiyatları, haziran sonundan bu yana yüzde 70 yükseldi. Covid-19 nedeniyle ABD ekonomisinin çoğunun kapandığı Haziran 2020'de doğalgazın bir milyon İngiliz termal birimi başına fiyatı 1,48 dolardı. O günden bu yana fiyatlar yüzde 525'ten fazla arttı.

Yüksek yaz sıcaklıkları Amerikalıları klima kullanmaya zorladığından yaz dönemindeki fiyat artışının bir nedeni de talebin artması.

Japonya merkezli Mizuho Securities'de enerji vadeli işlemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Robert Yawger, arzın talebe yetişemediğini belirtti. Stok seviyelerinin tarihsel ortalamaların altında olması da ABD doğalgazı için sorun teşkil eden unsurlardan biri.

ABD’DE FİYATLAR AVRUPA’NIN ÇOK GERİSİNDE

Öte yandan, Avrupa’da bin metreküp doğalgaz fiyatı bu hafta 3 bin dolara yaklaşırken, ABD’de fiyatlar Avrupa’nın oldukça gerisinde seyrediyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bin metreküp için bugün 2900 dolara yakın seyrediyor

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