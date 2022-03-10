ABD’de enflasyon yüzde 7,9’a yükseldi

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu şubatta yüzde 7,9'a yükseldi. Geçen ay bu oran yüzde 7,5'ti. Aylık enflasyon yüzde 0,8 oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’de tüketici enflasyonu şubatta da yükselişini sürdürdü. Ocakta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine ulaşan oran, şubatta yüzde 7,9’a yükseldi. Bu oran, Ocak 1982 sonrasındaki en yüksek enflasyon olarak dikkat çekti.

Ekonomistlerin ortalama beklentisi Bloomberg anketinde yüzde 7,8, Reuters anketinde yüzde 7,9 olmuştu.

Şubatta aylık enflasyon yüzde 0,8 oldu. Ocakta bu oran yüzde 0,6 olmuştu.

Şubatta enerji ve gıda ürünleri hariç çekirdek enflasyon yüzde 6,4’e yükseldi.

Benzin fiyatları yıllık yüzde 38 artışla dikkat çekerken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 7,9 oldu. Genel enerji enflasyonu ise yıllıkta yüzde 25,6 olarak açıklandı.

İkinci el araç fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 41,2 oldu.

FED 16 MART’TA KARAR VERECEK

ABD’de enflasyon artışı, küresel rezerv para olan doların patronu ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararları açısından büyük önem taşıyor.

Fed’in yükselen enflasyonu kontrol altına almak için 16 Mart’taki toplantıda faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ukrayna’da devam eden savaş ve yaptırımların küresel ekonomiyi sarsması ise, Fed’in mart sonrasında neler yapacağına ilişkin tahmin yapılmasını zorlaştırıyor.

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