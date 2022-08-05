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ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 528 bin ile beklentilerin iki katından fazla arttı. İşsizlik ise yüzde 3,6'lık seviyeden yüzde 3,5'e geriledi.

Yayınlanma: 15:46 - 05 Ağustos 2022 Güncellenme:
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ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde arttı

ABD’de tarım dışı istihdam büyümesi Temmuz ayında 528 bin ile beklentilerin iki katından fazla geldi. Veri, ABD ekonomisinin henüz sıcak olduğuna işaret etti.

Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Temmuz’da 250 bin artmasını bekliyorlardı.

HAZİRAN VERİSİ REVİZE EDİLDİ

Haziran’daki tarım dışı istihdam artışı 372 binden 398 bine revize edildi.

Öte yandan, Temmuz’da işsizlik oranı hazirandaki yüzde 3,6’lık seviyeden yüzde 3,5’e geriledi. Reuters anketinde işsizliğin yüzde 3,6 gelmesi bekleniyordu. (REUTERS)

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