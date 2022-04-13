ABD’de üretici enflasyonunda rekor

ABD'de üretici enflasyonu martta yüzde 11,2 ile rekor kırdı. Beklenti, oranın yüzde 10,6 olması yönündeydi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de şubatta yüzde 10,3 olan yıllık üretici enflasyonu, martta yüzde 11,2’e yükseldi. Bu oran, Kasım 2010’dan bu yana yayımlanan serinin zirvesi oldu.

Mart ayı için yıllık üretici enflasyonu beklentisi, Bloomberg ve Reuters anketinde yüzde 10,6 olmuştu. Gerçekleşme ise beklentinin çok üzerinde oldu.

Üretici fiyatlarında aylık artış ise yüzde 1,4 oldu. Beklenti ise yüzde 1,1 idi.

Öte yandan, şubatta yüzde 0,8 olarak açıklanan aylık üretici fiyatları artışı yüzde 0,9 olarak revize edildi.

FED ÜZERİNDE ENFLASYON BASKISI

Üretici enflasyonunun yüksek gelmesi, martta yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine ulaşan tüketici enflasyonu üzerindeki baskının süreceğinin de sinyali oldu.

Enflasyonun yüksek seyretmesi, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki faiz ve bilanço küçültme baskısını da artırıyor.

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