ABD’de enflasyon beklentileri aştı
Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı. ABD'de tüketici enflasyonu, martta beklentileri aşarak yüzde 8,5'e yükseldi. Şubatta oran yüzde 7,9 olmuştu.
ABD’de tüketici enflasyonu, martta yüzde 8,5’e yükseldi. Bu oran, Aralık 1981 sonrasındaki 40 yılı aşan dönemin zirvesi oldu.
Bloomberg anketinde beklenti, enflasyonun yüzde 8,4’e yükselmesi yönündeydi.
Mayıs 2020’de pandemi etkisiyle yüzde 0,1’e kadar gerileyen enflasyon, şubatta yüzde 7,9 olmuştu.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, ABD’de tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 1,2 oldu. Bu oran şubatta yüzde 0,8 olmuştu.
Verinin açıklanması sonrasında dolar cinsi hesaplanan ons altın fiyatları hafif artışla 1955 dolardan 1968 dolara yükseldi. Gram altın 925 TL seviyesinde bulunuyor.
BENZİN ZAMLARI ETKİLİ OLDU
Benzin fiyatları martta aylık bazda yüzde 18,3’lük artışla mart enflasyonunda etkili oldu.
ABD'de yıllık bazda gıda enflasyonu yüzde 8,8, enerji enflasyonu yüzde 32, enerji ve gıda hariç enflasyon yüzde 6,5 oldu.
Akaryakıt fiyatları, yıllık yüzde 48'lik artışla dikkat çekti. Fuel oil fiyatları da yıllık bazda yüzde 70 arttı.
DOLAR FAİZİ İÇİN ÖNEMLİ
ABD’de enflasyonun artışı, küresel rezerv para olan ABD dolarının faizi açısından da büyük önem taşıyor.
16 Mart’ta 25 baz puanla faiz artışlarına başlayan ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 4 Mayıs’ta yüksek enflasyon nedeniyle 50 baz puanlık artışa gitmesi bekleniyor.