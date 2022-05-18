AB’den Rus enerji ürünlerine alternatif oluşturmak için 300 milyar euroluk plan

AB Rus petrol ve doğalgazına bağımlılığına son vermek üzere 300 milyar euro yatırım planlıyor.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrol ve doğalgazına olan bağımlılığını sona erdirmek için 2030 yılına kadar 300 milyar euro yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Avrupa’nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi, Rusya’nın Avrupa’ya gönderdiği doğalgazı kesebileceği endişelerini gündeme getirerek AB’yi enerji politikasını yeniden değerlendirmeye yönlendirmişti.

Rusya, AB’nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ını, ithal ettiği petrolün ise yüzde 27’sini karşılıyor. Bu nedenle, AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda uzlaşmakta zorluk çekiyor.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK YENİLENEBİLİR ENERJİYE HARCANACAK

Von der Leyen, yatırımın 10 milyar eurosunun gaz altyapısı, 2 milyar eurosunun petrol ve geri kalanının ise temiz enerji için kullanılacak şekilde planladığını söylerken; Brüksel’in 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu hedefleri belirlemek için adım attığını ifade etti.

Önlemlerin alınması da nihai olarak, Avrupa’nın her yıl ithal ettiği fosil yakıtlara harcanan milyarlarca euronun düşmesini sağlayacak. (REUTERS)

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