ABD’nin Avrupa’ya LNG ihracatı Biden’ın taahhüt ettiği miktarı aşacak

Reuters'ın Refinitiv verilerine dayanan analizine göre ABD, Biden'ın mart ayında taahhüt ettiği, Avrupa'ya bu yıl ek 15 milyar metreküp LNG ihraç etme hedefinin üzerine çıkarak bu taahhütü üçe katlamaya hazırlanıyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından mart ayında, Avrupa’nın daralan doğalgaz arzını telafi etmek için Avrupalı liderlere daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik etme sözünü verdiğinde şüpheyle karşılanmıştı.

Sonuçta, ABD’nin LNG sektörünün ihracat sınırlarına ulaşıyor olması ve küresel piyasalara doğalgazın 20 yıl boyunca nereye ihraç edileceğini belirleyen uzun dönemli anlaşmaların hakim olması ABD’nin Avrupa’ya LNG ihracatını nasıl artıracağı konusunda şüphe yaratıyordu.

Ancak, gelinen noktada Biden’ın sözü fazlasıyla mütevazı kaldı.

ÜÇE KATLAMAYA HAZIRLANIYOR

Reuters’ın Refinitiv verilerine dayanan analizine göre ABD, Biden’ın mart ayında taahhüt ettiği, Avrupa’ya bu yıl ek 15 milyar metreküp LNG ihraç etme hedefinin üzerine çıkarak bu taahhütü üçe katlamaya hazırlanıyor.

Rusya’nın etkisini azaltmak adına Avrupa ile enerji alanındaki ilişkilerini kuvvetlendirmek isteyen Biden yönetimi için Avrupa’ya LNG ihracatının hedefi aşması iyi bir haber.

Ancak, Avrupa’nın artan LNG ithalatı küresel doğalgaz talebinin fazlasıyla yüksek olması nedeniyle Pakistan ve Hindistan gibi daha fakir ülkelerin enerji arzında daralma yaşamasına ve Rusya ile yeni anlaşmalar yapmak zorunda kalmasına neden olabilir.

YÜZDE 68’İNİ AVRUPA’YA İHRAÇ ETTİ

Refinitiv verilerine göre ABD, bu yıl Haziran’a kadar toplamda yaklaşık 57 milyar metreküp LNG ihraç ederken bu ihracatın yüzde 68’i yani 39 milyar metreküpü Avrupa’ya ihraç edildi. ABD, 2021’de ise toplam LNG ihracatının yüzde 35’ini yani 34 milyar metreküpünü Avrupa’ya göndermişti.

Böylelikle ABD, Avrupa’ya 2022’nin ilk altı ayında 2021’in tamamından daha fazla LNG ihraç etmiş oldu.

Ancak, ABD’den Avrupa’ya yapılan doğalgaz ihracatı artsa bile, Rusya’nın doğalgazını göndermeme tehditlerinin devam etmesi Avrupa Birliği (AB) için doğalgaz kullanımının yüksek olduğu kış aylarına yaklaşırken belirsizlik yaratıyor.

AB, acil durum adımı kapsamında üye ülkeleri doğalgaz kullanımını mart ayına kadar yüzde 15 azaltmaya çağırmıştı.

RUSYA’YA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN ÇALIŞMA PLANI

Biden ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın doğalgazın da dahil olduğu Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını azaltmak için çalışma ekibi kurma planı açıklamışlardı.

Komisyon, AB’nin ABD’den en az 2030’a kadar ek yaklaşık 50 metreküp LNG almasını sağlamayı hedefliyor.

Ancak analistler bu durumun sürdürülebilir olmadığını, Asya ile Güney Amerika’da artan fiyatların ihracatçılara çekici geleceğini ve sözleşmelere göre teslimatların yapılmasını talep eden müşterilerin dava açma yoluna gidebileceğini belirtiyor. (REUTERS)

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