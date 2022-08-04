Adidas’ın ikinci çeyrek kârı yüzde 28 düştü

Adidas satışlarının yüzde 4 artmasına rağmen maliyet ve tedarik zinciri sorunları nedeni ile ikinci çeyrek faaliyet kârının yüzde 28 düştüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Alman spor giyim firması Adidas bugün paylaştığı bilançosunda, faaliyet kârının ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 28 düşüşle 392 milyon Euro’ya düştüğünü açıkladı.

Kârların düşüşünde Rusya’daki işlerin askıya alınması, yüksek tedarik zinciri maliyetleri ile Çin ve Vietnam’daki corona virüsü karantinaları etkili oldu.

Adidas ayrıca satışların ikinci çeyrekte yüzde 4 arttığını, ancak devam eden faaliyetlerden elde edilen net gelirin geçen yılın aynı dönemine göre düştüğünü söyledi.

ÇİN’DEKİ DURGUNLUK ETKİLEDİ

Şirket daha önce de Çin’in beklenenden daha yavaş toparlanacağını belirterek temmuz ayında 2022 tahminlerini düşürmüş, gelirlerin bu yıl tek haneli oranda artacağını hesaplamıştı.

Adidas hisseleri de yılın başından bu yana yüzde 32 düşerken yılbaşından bugüne yüzde 10,15 düşen STOXX 600’ün altında performans gösterdi.

HARCAMALARDA YAVAŞLAMAYI HESAPLAYACAĞIZ

Adidas CEO’su Kasper Rorsted konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Bu yaz sporun yeniden sahneye çıkmasıyla birlikte, stratejik büyüme kategorilerimiz olan futbol, koşu ve dış mekan kategorilerinin tamamında çift haneli gelirler arttı” dedi.

Rosted ayrıca “Ancak, özellikle Çin’deki makroekonomik ortam zorlu olmaya devam ediyor. Bu pazardaki toparlanma beklenenden daha yavaş. Ve yılın geri kalanında diğer tüm pazarlarda tüketici harcamalarında olası bir yavaşlamayı hesaba katmalıyız” diye ekledi.

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