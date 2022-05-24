Airbnb Çin’den çekiliyor

Konut kiralama şirketi Airbnb, Çin piyasasından çekilme kararı alan batılı internet platformları arasına katılarak Çin'deki tüm işletmelerini 30 Temmuz'dan itibaren kapatacağını açıkladı.

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ABD merkezli konut kiralama şirketi Airbnb, resmi WeChat hesabında Çinli kullanıcılarına hitap eden bir mektup paylaşarak yaptığı açıklamada kararın arkasındaki nedenleri belirtmedi. Şirket, kararın ardından Çinli müşterilerinin yurtdışında konut kiralama rezervasyon yapma olanaklarının olacağını ifade etti.

Airbnb’nin kurucu ortağı Nathan Blecharczyk mektupta, “Çin’deki çabalarımızı ülke dışındaki seyahatlere yöneltmek ve ülkede bulunan konutlarımız ile Airbnb Deneyimi hizmetlerimizi 30 Temmuz 2022’den itibaren askıya almak üzere zor bir karar aldık” dedi.

KÜRESEL TEKNOLOJİ DEVLERİ ÇEKİLİYOR

Airbnb’nin Linkedin ve Yahoo gibi Batılı internet platformları arasına katılarak ülkeden çekilmesi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in internet konusunda dünyanın geri kalanı ile ayrıştığının ipucu olarak yorumlandı.

Google ve Facebook gibi başlıca Batılı internet platformlarının neredeyse hepsi Çin’deki sansür uygulamalarından faaliyet zorluklarına kadar birçok unsuru ileri sürerek ülkedeki hizmetlerini askıya almıştı. (REUTERS)

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