Akaryakıt istasyonlarından büyük zarar

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya, kentteki petrol bayilerinin yaşamış olduğu sorunlara değinerek, "Günde 10 bin litre satan bir istasyon ayda 54 bin lira zarar etmektedir" dedi.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Başkanlar Kurulunu, bayilerin kâr payları ve bazı sorunlarını masaya yatırmak amacıyla topladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya da PÜİS Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Van'daki petrol bayilerinin yaşamış olduğu sorunlara değinen Kaya, “Günde 10 bin litre satan bir istasyon ayda 54 bin lira zarar etmektedir” dedi.

‘KÂR PAYI EN AZ YÜZDE 15 OLMALI’

Kaya, “İlimizde hizmet veren petrol bayilerinin yaşamış olduğu sorunları sürekli olarak genel merkezimize ve genel başkanımıza iletiyoruz. Daha önce Van'da yapmış olduğumuz toplantıda; mevcut kâr payıyla bayilerin zarar ettiğini ifade etmiştik. Bu nedenle kâr payının en az yüzde 15 seviyelerinde olması ve her yıl enflasyon oranında artırılması talebimizi içeren raporumuzu hazırlayarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkili tüm kurum ve kişilere ilettik” dedi.

‘VARLIKLARINI SÜRDÜRMELERİNE İMKÂN YOK’

“Şehrimizdeki istasyonların günlük satış ortalamasının 3 bin litre civarında olduğu ve bilhassa ilçelerde daha düşük satışlar gerçekleştirildiğini göz önüne aldığımızda istasyonların varlıklarını sürdürmelerine imkân yoktur” diyen Kaya, şöyle devam etti:

“Yaşanan sorunları ve yapılması gerekenleri başkanlar kurulumuzda görüştük ve iletilmesi gereken yerlere ilettik. Kısa zamanda sorunun çözüleceğini ümit ediyoruz.” (İHA)



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