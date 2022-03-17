Akaryakıt zirvesinde ‘zam ve tedarik’ vurgusu

Akaryakıt piyasasının tüm paydaşlarının katılımıyla düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Petrol Sanayi Derneği, "Enerji fiyatlarının ve tedariğinin uluslararası düzeyde olağanüstü günlerden geçtiği bu dönemde gerek tüketicilerimizin gerekse bayilerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için, PETDER üyesi akaryakıt dağıtım firmaları olarak tüm gücümüzle çalışmalarımızı yürütmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ev sahipliğinde akaryakıt piyasasının tüm paydaşlarının katılımı ile 16 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantının ardından PETDER (Petrol Sanayi Derneği) basın açıklamasında bulundu. PETDER’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“ALINABİLECEK TEDBİRLER KONUŞULDU”

*Söz konusu toplantıda EPDK'nın açıklamasında da belirtildiği üzere son dönemde ulusal ve uluslararası gelişmeler nedeniyle sıklıkla değişkenlik gösteren akaryakıt fiyat oluşumlarının tüketici, bayi, dağıtım şirketleri ve rafinerilere olan etkileri ve ilgili mevzuat çerçevesinde alınabilecek tedbirler konuşulmuştur.

*Ülkemizde akaryakıt fiyatını oluşturan bileşenlerin uluslararası petrol fiyatı, döviz kuru, rafineri payı, dağıtım ve bayi marjı ve vergi kalemlerinden oluştuğunun altı bir kez daha çizilmiş ve kamuoyunun malumu olan son dönemdeki fiyat değişimlerinin Rusya-Ukrayna krizi bağlamında petrol fiyatlarında günlük olarak %10-20'lere varan artış ve azalışlardan kaynaklandığı EPDK huzurunda tüm paydaşlarca ifade edilmiştir.

*Sonuç olarak, motorin ürün fiyatlarında Mart ayı içerisinde 5 kez fiyat artışı ve 3 fiyat düşüşü, benzin fiyatında ise 5 kez fiyat artışı ve 2 fiyat düşüşü yaşanmıştır.

“SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ DÜZENLEMEYE GİDİLMEYECEK”

*EPDK'nın fiyat oluşumlarını izlemek ile, gerekli gördüğü durumlarda ilgili akaryakıt dağıtım şirketi tarafından serbestçe belirlenen dağıtıcı ve bayi marjı ile ilgili iki ay süreyle tavan fiyat uygulamak dışında fiyat oluşumlarında herhangi bir yetkisinin olmadığı bir kez daha vurgulanmıştır.

*Kurum açıklamasında da görüleceği üzere akaryakıt fiyatını oluşturan entegre dağıtıcı ve bayi marjının paylaşımı ise bir Anayasal Hak olan sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde ilgili dağıtım şirketi ve bayileri arasında yapılan ikili müzakereler sonucunda akdedilen sözleşmeler ile belirlenmektedir.

*Bu hususun sektörle ilgili düzenleme ve denetleme yapma yetkisini haiz yegane kurum olan EPDK tarafından sektörün tüm paydaşlarına tekrar hatırlatılmasından ve ikili sözleşmeler ile belirlenen alanlar ile ilgili bir düzenlemeye gidilemeyeceğinin belirtilmesinden büyük memnuniyet duyduk.

“ENERJİ FİYATLARI VE TEDARİĞİNDE OLAĞANÜSTÜ GÜNLER”

*Enerji fiyatlarının ve tedariğinin uluslararası düzeyde olağanüstü günlerden geçtiği bu dönemde gerek tüketicilerimizin gerekse bayilerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için, PETDER üyesi akaryakıt dağıtım firmaları olarak tüm gücümüzle çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

*Bu kapsamda, bayilerimiz ile işbirliği içerisinde tüketicilerimizin en kaliteli yakıta ve hizmete uygun koşullarla ulaşmasını temin etme çabalarımız devam edecektir.

*Yine serbest piyasa ve rekabet koşulları altında derneğimiz üyesi her bir dağıtım şirketi tarafından bayilerine bildirilen tavsiye edilen akaryakıt satış fiyatlarının, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşıladığının Kurum tarafından da ifade edilmiş olmasını memnuniyet ile karşıladığımızı ifade etmek isteriz.

“TİCARİ SIR NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞME DETAYLARINI PAYLAŞMAYACAĞIZ”

*Son olarak bilinmesini isteriz ki, üye kuruluşlarımızın markalarını Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesindeki hizmet noktalarında temsil eden, üye kuruluşlarımızın ürünlerini ve hizmetlerini 85 milyon vatandaşımıza gece gündüz kesintisiz bir şekilde ulaştıran bayiler ile üye kuruluşlarımız arasında her ne kadar genel olarak 5'er yıllık sözleşmeler yapılsa da, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaşadıkları ve yaşayabilecekleri sıkıntıların giderilmesinde kendilerinin hep yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz.

*Ancak, her bir üye kuruluşumuz ile bayileri arasındaki ticari sır niteliğindeki sözleşmesel ilişkilerin detaylarının da bu konuda yetkili olan kamu kurumları dışında hiç kimse ile paylaşılamayacağının da altını çizmek isteriz.

*Son olarak; her zaman olduğu gibi bundan sonra da düsturumuz, sektörümüz ile ilgili konu ve sorunları bu konuda düzenleme yetkisi olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile paylaşacak ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çözümleri ve sektörün geleceğini Kurum ile birlikte inşa edeceğiz.

*EPDK'ya ve EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz Bey'e bugüne kadarki sektörümüz sorunlarına hassasiyetleri ve aldıkları yapıcı rolden dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) hakkında

PETDER 23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin (akaryakıt, yağlama yağları, LPG) üretimden tüketime kadar olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulmuştur.

Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, Castrol, Exxon Mobil, GO, Güzel Enerji Akaryakıt, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Petroyağ, Shell, Shell & Turcas, SOCAR Türkiye, Total Energies ve TP PETDER üyesi kuruluşlardır.