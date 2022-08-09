Alım gücü düştü ‘hızlı moda’ yavaşladı

Geçen yılı öne çekilen alışverişler ve fiyat artışlarıyla hızlı bir ciro ve kâr büyümesi ile kapatan hazır giyimde, hem dünyadaki alım grupları hem de iç pazar daralmaya gidiyor.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemi sonrasında “intikam alışverişi” olarak tanımlanan yüksek talebin devreye girmesi ile cirolarda büyük artış yakalayan hazır giyimde, durgunluk sinyalleri geliyor. ABD'nin resesyona girmesi, AB'deki enerji krizi ve Türkiye'deki yüksek enflasyonun altında ezilen tüketicilerin harcamalarını kısması ile özellikle orta gelir grubuna dönük satış yapan hızlı moda markalarında yavaşlamaların başladığı belirtiliyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, “Pandemide iç piyasada geçen sene gereksiz ve panik alımı yaşandı. 2022'de aynı şeyin devam edeceğini düşündük ama devam etmedi. Bu defa da stoku eritme ihtiyacı duyuluyor. Özellikle H&M Inditeks gibi gruplar alımları yavaşlattı. Türkiye'de de markalar stok eritmeye başladı. Geçen yıla göre ihracatta ve iç pazarda yüzde 10 daralma olabilir” dedi.

SON ÇEYREKTE HİSSEDİLECEK

Tüm ekonomiler için resesyon riskinin öne çıktığına işaret eden Kaya, son çeyrekte yavaşlamanın hissedilebileceğine dikkat çekti. Hem adet hem de cirolarda bu etkinin yaşanabileceğini anlatan Kaya, “Bu sene geçen seneki rakamları egale etmiş gibi görünüyoruz ama bunun sebebi hammadde ve emtia fiyatları üzerine yaptığımız fiyat artışları. Adet bazlı baktığımızda çok büyük bir artışımız yok” diye konuştu.

Yüzde 7'lik parite zammı yapılamadı

Türkiye'nin hazır giyim ihracatındaki avantajının parite etkisi ile bir miktar dezavantaj yarattığını kaydeden İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, siparişlerde kapsamlı bir durgunluk hissetmediklerini ancak parite etkisi nedeni ile ihracatta devreye girmesi gereken yüzde 7'lik zammı yapamadıklarını aktardı. Hazır giyimde ihracatın yaklaşık yüzde 70'inin Euro üzerinden yapıldığını aktaran Gültepe, “Parite etkisi ile mevcut müşteri fiyat farkı istemiyor, üreticimiz kârından vermek zorunda kalıyor” dedi.