Almanya gazda en kötü senaryoya hazırlanıyor

Rusya’nın doğalgazı tamamen kesebileceğinden yola çıkan Alman hükümeti yasal değişikliğe giderek kritik enerji şirketlerinden pay alma yolunu açtı.

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Dünyanın önde gelen ekonomilerinden Almanya kışı nasıl geçireceğinin hesaplarını yapıyor. Nedeni ise Rusya'nın doğalgaz sevkiyatını tamamen kısacağı korkusu. Rusya, geçen ay Kuzey Akımı 1 üzerinden aktardığı doğalgazı büyük ölçüde kıstı, bunun üzerine Almanya da doğalgazda kriz seviyesini 2'ye yükseltti.

ANLAŞMA DEĞİŞEBİLECEK

Kuzey Akım 1'de planlı bakım çalışmaları 11 Temmuz'da başlayacak ve gaz sevkiyatı 10 gün yapılmayacak. Ancak Moskova'nın bakımdan sonra gaz musluğunu ya hiç açmayabileceğinden, açsa bile çok düşük seviyede tutabileceğinden endişe ediliyor. Doğalgazda en kötü senaryoya hazırlanan Alman hükümeti, Enerji Güvenliği Yasası'nda değişikliğe gitti. Enerji tedarikçisi şirketler, şimdiye kadar müşterileriyle yaptıkları anlaşmaların dışında çıkıp geçerli fiyatın üzerinde bir ücret talep edemiyordu. Son değişiklikle bu, kriz ve alarm durumlarında mümkün hale getiriliyor. Yasal değişiklikle Almanya'da devlet, kritik öneme sahip enerji şirketlerinde pay sahibi olma yolunu da açıyor.

Almanya'da en büyük gaz depolarını da elinde bulunduran şirketler, Rusya'dan gelen doğalgazın azalması üzerine daha pahalıya enerji tedarik ediyor ancak Almanya'daki düzenlemeler, bu şirketlerin aradaki fiyat farkını müşterilerine yansıtmasını engelliyor.

Vatandaşını koruyor

Kötü senaryoya hazırlanan Alman hükümeti başta dar gelirliler olmak üzere ulaşım, enerji giderleri ve akaryakıtta vatandaşa yönelik yardımlar hayata geçirdi. Hükümet vatandaşlara nakit ödemeleri hayata geçirerek tek seferlik doğrudan ödemeler başlattı. Olası bir enerji darboğazı ile fiyatların yeniden yüksek oranda artması halinde hükümet yeni destek paketleri de çıkaracağını duyurdu.

Almanya'da gaz depolarının yüzde 62’si dolu

■ Almanya’da doğalgaz depolarının yüzde 61.85’i dolu. Tüketiciler doğalgaz azaldıkça faturalar artacak diye harcamalarını kısıyor.

3'üncü seviye acil durum müdahale serbest

■ 1 erken uyarı, 2 alarm, 3’üncü seviye acil durum olarak tanımlanıyor. 3’üncü seviyede hükümet gaz piyasasına doğrudan müdahale edebiliyor.

İşletmelere 72 saatlik jeneratör alma tavsiyesi

■ Almanya Federal Ağ Ajansı son olarak işletmelere acil durumlar için en az 72 saat enerji sağlayan jeneratör almasını tavsiye etti.