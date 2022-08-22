Almanya Merkez Bankası: Resesyon giderek daha olası hale geliyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bugün yayınladığı raporunda, Alman ekonomisinin resesyona girmesinin giderek daha olası hale geldiğini ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10 seviyesinde tepe yapabileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bugün yayınladığı aylık raporda, Euro bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya’da bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun hızlanmaya devam edeceğini belirtti. Banka bu sonbaharda enflasyonun yüzde 10’un üzerine çıkabileceğini ve bu noktalarda zirveye ulaşabileceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, “Bu kış gaz arzına ilişkin yüksek düzeydeki belirsizlik ve keskin fiyat artışlarının hane halkları ve şirketler üzerinde büyük bir baskı oluşturması muhtemel” ifadelerine yer verildi.

Almanya, enerji arzındaki herhangi bir kesintiye karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alıyor ve yükselen maliyetler Alman sanayisi üzerindeki yükü artırmaya devam ediyor. Yüksek fiyatlar ve gaz kıtlığı ise metalden gübre üretimine kadar enerji yoğun sektörlerin büyük zarar görmesine neden olurken Almanya’yı tüketimi kısmaya zorluyor.

Geçtiğimiz ay Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın ekonomistleri ülkenin resesyona doğru ilerlediğini duyurmuştu. Uzmanlar, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin 2023’te yaklaşık yüzde 1 küçüleceği tahmininde bulunmuştu.

‘FAİZ ARTIŞLARININ SÜRMESİ GEREKİYOR’

Önceki gün Almanya’da bir gazeteye konuşan Bundesbank Başkanı Joachim Nagel de Almanya’da resesyon olasılığının gittikçe artmasına rağmen, enflasyonun 2023 boyunca yüksek kalacağı beklentisi doğrultusunda ECB’nin faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Nagel, enflasyonun 1951’den bu yana ilk kez çift haneli seviyelere çıkabileceğini söyledi ve faiz oranlarının böyle bir ortamda yükselmeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya’da elektrik fiyatları, geçen yıl 10 kat artan doğalgaz fiyatları nedeniyle bir yıl öncesine göre 7 kat artarak rekor kırmıştı. Alman sanayi üreticilerinin uyguladığı elektrik fiyatları temmuza kadar yıllık yüzde 37,2 arttı. Bu oran, Almanya Federal İstatistik Ofisi’ne (Destatis) göre şimdiye kadarki en yüksek artış.

ENFLASYON YÜZDE 8,5

Nagel, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 8 Eylül’deki toplantısında faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini de söyledi. Nagel, ECB’nin faiz politikasını belirleyen 25 üyesinden biri.

Almanya'nın temmuz ayındaki tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık bazda beklentilerin üstünde yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı.