Almanya’da enflasyon haziranda beklentinin altında kaldı

Almanya'da tüketici enflasyonu haziranda yıllık yüzde 8,2'le beklentilerin altında kaldı. Böylece enflasyon geçtiğimiz ay gerçekleşen yüzde 8,7'nin altına gerilemiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da haziran ayı tüketici fiyatları (TÜFE) yıllık yüzde 8,2’le beklentilerin altında artış gösterdi. Uzmanlar haziran ayı enflasyonunu yüzde 8,8 olarak tahmin ediyordu.

Bugün yayımlanan verilere göre, tüketici fiyatlarındaki artış bir önceki ay kaydedilen 8,7’den yüzde 8,2’ye geriledi. Bloomberg’in anketine katılan analistler, yüzde yüzde 8,8’lik bir artış tahmin ediyordu.

Akaryakıttan alınan vergilerin düşürülmesi ve toplu taşımada gidilen indirimler tüketici fiyatlarındaki artışın yavaşlamasında etkili oldu. Ancak Almanya’nın enflasyonu aşağı doğru bir miktar gevşese de Euro bölgesinde TÜFE rakamları tarihi yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

ECB’NİN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Yüksek enflasyonla mücadele amacıyla Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da on yıldan uzun bir süredir ilk kez faiz oranlarını yükseltmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,1'e yükselmişti. ECB ise temmuzda 25 baz puanla faiz artışlarına başlayabileceklerini söylemişti. ECB'nin politika faizi şuanda yüzde 0 seviyesinde bulunuyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, dün temmuzda gerçekleştirilmesi planlanan 25 baz puanlık faiz artışına ilişkin söylemini yinelerken orta vadeli enflasyon görünümünün kötüleşmesi durumunda hızlanabileceklerini belirtti.

ALTTA YATAN BASKILAR DEVAM EDİYOR

Alman banka Berenberg’in ekonomistlerinden Salomon Fiedler’e göre Almanya enflasyonundaki yavaşlama, elektrik fiyatlarındaki yenilenebilir enerji ücretinin kaldırılması nedeniyle gelecek aya kadar uzayabilir. Ancak altta yatan fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam etmesi muhtemel.

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