Almanya’da işsizlik mayısta yüzde 5 oldu

Almanya'da işsizlik, salgına yönelik kısıtlamaların sona ermesinin ekonomiye verdiği destek ile mayıs ayında yüzde 5 seviyesinde yatay seyretti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’da işsizlik, Ukrayna’daki savaşa ve tedarik zincirlerindeki sorunlara rağmen corona virüsü kısıtlamalarının sona ermesinin ekonomiye destek vermesiyle mayıs ayında yüzde 5 seviyesinde yatay seyretti.

Almanya İş Kurumu, işsiz sayısının bu ay 4 bin kişi azaldığını ve mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2.285 milyon seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

15 BİN KİŞİLİK AZALMA TAHMİN EDİLİYORDU

Reuters anketine katılan ekonomistler, 15 bin kişilik bir azalma tahmin ediyorlardı.

Öte yandan, ülkedeki işsizlik, bahardaki ekonomik canlanma nedeniyle azalmıştı.

Mart ayında toplam işsiz sayısı 2 milyon 362 bin olarak kaydedilmiş, bu sayı şubat ayından 66 bin kişi daha az olarak kayıtlara geçmişti. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri açıklandı

İlginizi Çekebilir Büyüme rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir İşsizlik rakamları açıklandı