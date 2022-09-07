Almanya’da sanayi üretimi temmuzda geriledi

Almanya'da sanayi üretimi, malzeme sıkıntısı ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle temmuzda yüzde 0,3 azalış kaydetti.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,5 düşmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

Aylık yüzde 0,4 artış olarak açıklanan haziran verisi de yüzde 0,8 artış olarak revize edildi.

Veriler, temmuzda hazirana göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 1 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 0,8 ve tüketim malları üretimi yüzde 3 düştü. Sanayi dışında, enerji üretiminde yüzde 2,8 artış ve inşaatta ise 1,4 artış kaydedildi.

ENERJİ YOĞUN SANAYİ DALLARINDA DAHA YOĞUN

Destatis, temmuzda nispeten az sayıda tatil gününün geçen yılın aynı ayına göre üretimde daha da büyük bir düşüşü engellediğini belirterek, enerji yoğun sanayi dallarında üretimin temmuzda hazirana göre yüzde 1,9 düştüğünü kaydetti.

Şubat 2022’den bu yana enerji yoğun sanayi dallarında üretimde düşüşün yüzde 6,9'e ulaşması dikkati çekti.

Ciddi malzeme kıtlığının sanayi üretimini hala engellediğini belirten Destatis, “Ukrayna’daki savaş nedeniyle bozulan tedarik zincirleri ve Kovid-19 krizinin neden olduğu süregelen aksamalar sanayi de siparişlerin işlenmesinde sorunlara yol açmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsüne (Ifo), göre, ağustosta Almanya'daki şirketlerin yüzde 62'si ara ürün ve ham madde tedarikindeki darboğazlar başta olmak üzere sorunlar yaşandığını belirtti. Bu oran temmuzda yüzde 73'dü.

BELİRSİZLİK YÜKSEK DÜZEYDE

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Alman sanayisinin yılın üçüncü çeyreğine zayıf bir başlangıç yaparak girdiği belirtilerek, yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yükün devam ettiği ve sanayideki faaliyetleri düşürdüğü vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya’dan doğal gaz arzının azalması ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu yüksek düzeydeki belirsizliğin yılın geri kalanı için sanayideki görünümü karartmaya devam ettiği ifade edildi.

ENERJİ KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Doğalgazın aylık vadeli satış fiyatı 25 Ağustos’ta megavatsaat başına 300 Euro’nun üzerine çıkmıştı.

Almanya’da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı, Rusya’nın doğalgaz arzını kısmasıyla 29 Ağustos’ta ilk kez 1.000 Euro’yu aşmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Bunun için Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde yüksek doğalgaz ve elektrik faturalarını hafifletmek için fatura desteği ve tasarruf gibi çeşitli tedbirlerin yanı sıra Almanları mümkün olduğunca fazla enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

Ekonomistler, soğuyan küresel ekonominin, malzeme sıkıntısının ve artan fiyatların Alman sanayi mallarına olan talebi azalttığını belirterek, enerji maliyetlerinin özellikle ülkenin sanayisi üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getiriyor.

Bu arada, Almanya ekonomisi yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının neredeyse tamamen kaldırılmasının hane halkı tüketimini etkilemesi ve kamu harcamalarının devam etmesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyümüştü.

Doğalgaz krizinin şirketler ve tüketiciler üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi muhtemel olduğundan, birçok analist Alman ekonomisinde sonbahar ve kış aylarında resesyon öngörüyor. (AA)

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