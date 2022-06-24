Almanya’dan ‘Rus gazı olmazsa faaliyetler durur’ uyarısı

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan gelen doğalgaz miktarının artmaması ve şu anki düşük seviyelerde seyretmesi halinde kışın bazı sanayi sektörlerinin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacağını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya'da BDI sanayi kuruluşunun Rusya’dan tedarik edilen doğalgazın kesilmesi durumunda Avrupa'nın en büyük ekonomisinde resesyonun kaçınılmaz olacağını açıklamasının ardından şimdi de Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck’ten benzer bir açıklama geldi.

Habeck, Rusya’dan gelen doğalgaz miktarının artmaması ve şu anki düşük seviyelerde seyretmesi halinde kışın bazı sanayi sektörlerinin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacağını söyledi.

Der Spiegel’e konuşan Habeck, “Şirketlerin üretimi durdurması ve çalışanlarını işten çıkarması gerekebilir, tedarik zincirleri çökebilir, insanlar ısınma masraflarını karşılamak için borca girebilirler. Bu insanlar yoksullaşabilirler” dedi.

Bakan ayrıca, arz daralmasının ülkeyi kutuplaştırma amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından izlenen stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

‘PUTİN’İN POLİTİKALARINA İZİN VERİLMEMELİ’

Doğalgaz sevkiyatının düşük seviyelerde devam etmesi halinde oluşacak durumun “liberal demokrasiyi içten baltalamayı hedefleyen popülizmin üremesi için ideal bir ortam” oluşturduğunu söyleyen Habeck, Putin’in izlediği politikayı hayata geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini ekledi.

Habeck doğalgaz fiyatlarındaki yükselişten etkilenen şirketlere ve bireylere verilen desteğin artırılacağını ifade etti ancak devletin tüm etkileri bertaraf edemeyeceğini belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın Direktörü Fatih Birol, Avrupa’nın bir numaralı doğalgaz tedarikçisi olan Rusya’nın doğalgaz sevkiyatını tamamen durdurabileceğini ifade ederek, ülkelerin hazırlık yapmaları gerektiğini belirtmişti.

ENERJİ FATURASI 3 KATINA ÇIKABİLİR

Almanya’nın doğalgaz dağıtımı sistemi düzenleme kuruluşu Bundesnetzagentur’un yöneticisi Klaus Mueller, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada tüketicilerin enerji faturasının geçen yılın iki ya da üç katına çıkabileceğini söyledi.

Kuruluşun farklı senaryoları incelediğini belirten Mueller, çoğu senaryonun “hoş olmadığını” ve “ya kış sonunda çok az doğalgaz kalacağına ya da sonbahar ve kış aylarında son derece zor koşulların ortaya çıkacağına” işaret ettiğini söyledi.

Almanya hükümeti üç aşamalı doğalgaz olağanüstü durum hazırlıklarının ikinci aşamasını dün devreye aldı. Bu aşama, doğalgaz arzının uzun süreyle ciddi tehlike altında olduğu zamanlarda devreye alınıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı şubat ayında işgal etmesinin ardından Avrupa’nın devreye aldığı yaptırımlar kıtanın Rus doğalgazına olan bağımlılığını gözler önüne sermiş, Avrupa devletlerini endişeyle alternatif arz kaynakları aramaya itmişti.

Almanya hükümetinin son adımı dağıtım şirketlerinin tırmanan enerji maliyetlerini tüketicilere yansıtmasına müsaade etmiyor. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir 'Rus gazı kesilirse Almanya resesyona girer'

İlginizi Çekebilir AB zirvesinde gündem, Rus doğalgazı olmadan yaşam

İlginizi Çekebilir İşte başkanlık sisteminin ağır bilançosu

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'ndan örtülü faiz artışı: Krediler pahalanıyor