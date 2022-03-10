Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 10 Mart Perşembe günü 1.980 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 938 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.317 TL.

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Altın fiyatları, BAE’nin petrol üretiminin artırılmasına destek vereceğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarının gerilemesi ve artan risk iştahı nedeniyle yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün %1 gerilemesinin ardından bugün %0.8 düşerek 1,975.69 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.5 düşerek 1,978.80 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 931 TL, satış 938 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 880 TL. 58 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 10 Mart 2022 Perşembe günü 9.466 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.519 TL, satış 1.550 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.454 TL. 96 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.254 TL, satış 6.317 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.926 TL. 391 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.038 TL, satış 3.100 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.909 TL. 191 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.139 TL, satış 6.202 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.818 TL. 384 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.128 TL, satış 6.190 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.805 TL. 385 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 10 Mart 2022 altın yorumları: Gram altında dün yaşanan ons altın zirvesi ve kurda yukarı hareketin hızlanması ile 970TL seviyesi test edilmişti. Bugün kurda tüm iyimserliğe rağmen geri çekmenin sınırlı kalması ons altında 100$ geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle gram altında da bu sabah 928 TL test edildi. Bugün Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşecek görüşmeler genel altın fiyatlaması için önemle takip edilecek.

Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 945 ve 955 TL seviyesi direnç, 930 TL ve 920 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.