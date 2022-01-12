Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1.817 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 807 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.435 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcılar Aralık ayı enflasyon verilerini beklerken ve faiz

artırımlarının öngörülenden erken gerçekleşeceği beklentileri kuvvetlenirken zayıflayan dolar ve tahvil getirilerindeki hafif gerilemeden destek bularak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artarak 1,806.00 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.3 artarak 1,80490 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 801 TL, satış 808 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 794 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 12 Ocak Çarşamba günü 8.094 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.307 TL, satış 1.334 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.313 TL. 21 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.380 TL, satış 5.435 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.352 TL. 83 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.614 TL, satış 2.667 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.627 TL. 40 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.283 TL, satış 5.336 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.254 TL. 82 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.273 TL, satış 5.326 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.242 TL. 84 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 12 OCAK 2021

Ekonomi uzmanlarının 12 Ocak 2021 altın yorumları: Gram altında dün ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte kurda son haftadaki yatay fiyatlamanın bozulmaması ile 810TL geçilemedi. Bugün güne başlarken kurda ve ons altında düne göre sınırlı geri çekilmeler var. Özellikle ABD tarafında bugün açıklanacak enflasyon verisi ons altında oynaklığa neden olabilir.

Diğer taraftan kurda 13,50TL aşağı yönlü kırılmadıkça yukarı yönlü baskının devamı beklenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gramda 810 TL seviyesi direnç, 8000 ve 790 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.