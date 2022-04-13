Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü 1.971 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 925 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.222 TL.

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Altın fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların tırmanacağı yönünde endişelerin güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla yükseldi ancak dolarda görülen yükselişler kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,978.21 ile bir ayın zirvesini görmesinin ardından bugün %0.2 artışla 1,969.61 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,973.70 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 917 TL, satış 925 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 911 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 13 Nisan Çarşamba günü 9.243 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.497 TL, satış 1.528 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.505 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.160 TL, satış 6.222 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.134 TL. 88 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.992 TL, satış 3.053 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.011 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.046 TL, satış 6.107 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.022 TL. 85 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.034 TL, satış 6.095 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.008 TL. 87 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 13 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 13 Nisan 2022 altın yorumları: Gram Altın'da gün içinde yaşanan volatiliteye rağmen yükseliş kanalı geçerliliğini koruyor. Dün gün içinde 930TL seviyesine kadar yükseliş yaşanırken, kapanış %0.18 oranında değer kazanımı ile 922.80 TL seviyesinden gerçekleşti. 930TL seviyesini ara direnç noktası olarak takip ediyoruz. Yükseliş hareketinin ivme kazanabilmesi için bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. 950 ve 990 TL seviyeleri ise kısa vadeli üst dirençler olarak takip edilebilir.