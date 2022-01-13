Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 13 Ocak Perşembe günü 1.826 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 800 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.391 TL.

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Altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesi, ardından ABD doları ve Hazine tahvil getirilerinin gerilemesiyle dün gördüğü bir haftanın zirve seviyesine yakın seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,824.55 dolarda yatay seyretti. ABD Altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,824.00 dolara geriledi.



Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 793 TL, satış 800 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 795 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 13 Ocak 2022 Perşembe günü 8.072 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.296 TL, satış 1.322 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.313 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.338 TL, satış 5.391 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.352 TL 39 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.594 TL, satış 2.647 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.627 TL. 20 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.243 TL, satış 5.296 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.254 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.232 TL, satış 5.285 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.243 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 13 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 13 Ocak 2022 altın yorumları: Gram Altın'da dün günün genelinde dar bantta hareket edilirken, akşam saatlerinde artan satışlar ile geri çekilme yaşandı ve %3.92 oranında değer kaybı ile 777 TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Dün yaşanan satış sonrasında kısa vadeli göstergelerde bozulma görülüyor. 775 TL seviyesi gün iç hareketlerde ilk ara destek olarak takip edilecek. Bu desteğin üzerinde kalınamaması Gram Altın'da baskıyı biraz daha arttıracaktır.

750 ve 724TL seviyeleri alt destekler olarak takip edilebilir. 795TL seviyesi ise gün iç ilk direnç noktası olarak verebiliriz.