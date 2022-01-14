Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 14 Ocak Cuma günü 1.828 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 794 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.351 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerinin zayıflamasından destek bularak yatay seyretti ancak haftalık bazda Kasım’dan bu yana görülen en büyük kazanımı kaydetmeye hazırlanıyor. Yatırımcılar Fed’in sıkılaştırma politikalarına ilişkin net ipuçları için daha fazla ekonomik veri açıklanmasını bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı art arda dört seansta da yükselmesinin ardından bugün 1,824.25 dolarda yatay seyretti. ABD Altın vadeli işlemleri %0.2 yükselerek 1,824.30 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 788 TL, satış 794 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 798 TL. Fiyatlarda 4 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Ocak 2022 Cuma günü 7.966 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.287 TL, satış 1.313 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.319 TL. Fiyatlarda 6 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.296 TL, satış 5.350 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 5.376 TL. Fiyatlarda 26 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.573 TL, satış 2.626 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.639 TL. Fiyatlarda 13 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.199 TL, satış 5.252 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.278 TL. Fiyatlarda 26 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.187 TL, satış 5.240 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.266 TL. Fiyatlarda 26 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Ocak 2022 altın yorumları: Gram altında dün 786TL seviyelerine yükseliş gerçekleşti ve sabah saatlerinde de zirve seviyelere yakın işlemler geçiyor. Bugün ons altın için ABD'de açıklanacak TDI veri seti önemli olacaktır. Yurt içinde ise kurda yükselişin devam etmesi ve 3. Günde de tarihi zirvelere yakın yerlerde fiyatlanması yeni bir TCMB müdahalesi üzerinde düşüncelere yol açabilir.

Fitch görünüm notu düşürmesi sonrası akşam saatlerinde piyasalar kapandıktan sonra Moody's Türkiye değerlendirmesi de ayrıca takip edilecek. 760TL destek seviyesi olarak takip edilebilir yukarıda ise 790 TL direnç bölgesi olarak gündeme gelebilir.