Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 15 Nisan Cuma günü 1.974 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 929 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.256 TL.

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Altın fiyatları, dün yatırımcıların Fed’in faiz artırımlarında artışa gitmesine

hazırlanmasıyla dolar ve tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından geriledi, ancak Ukrayna’daki savaş ve yüksek enflasyon nedeniyle güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğinin artmasıyla haftalık bazda kazanım elde etmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün %0.3 düşüşle 1,971.04 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri dün %0.5 düşüşle 1,974.9 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 921 TL, satış 929 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 922 TL. Fiyatlarda 7 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 15 Nisan 2022 Cuma günü 9.285 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.504 TL, satış 1.535 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.524 TL. Fiyatlarda 11 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.193 TL, satış 6.256 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.212 TL. Fiyatlarda 44 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.965 TL, satış 3.025 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.005 TL. Fiyatlarda 20 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.080 TL, satış 6.142 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.099 TL. Fiyatlarda 43 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.066 TL, satış 6.127 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.085 TL. Fiyatlarda 42 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 15 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 15 Nisan 2022 altın yorumları: Gram Altın'da son günlerde dar bantta dalgalı seyir etkili olurken dün %0.10 oranında sınırlı değer kaybı ile 927.07TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Gün içi grafiklerde göstergelerin zayıflıyor olması 930TL direncinin kırılma olasılığını azaltıyor. Bu seviye aşılmadan yeni pozisyonların açılmasını riskli buluyoruz.