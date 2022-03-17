Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 17 Mart Perşembe günü 1.934 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 912 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.150 TL.

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Altın fiyatları Fed’in politika faizini beklentilere paralel şekilde yükseltmesinin ardından yükselirken, yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerini izliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,894.70 dolar ile 28 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün %0.4 artarak 1,935.89 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.5 artarak 1,937.40 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 904 TL, satış 912 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 954 TL. 42 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 17 Mart 2022 Perşembe günü 9.075 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.479 TL, satış 1.509 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.577 TL. 68 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.089 TL, satış 6.150 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.425 TL. 275 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.958 TL, satış 3.019 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.154 TL. 135 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.979 TL, satış 6.040 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.308 TL. 268 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.966 TL, satış 6.026 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.294 TL. 268 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 17 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 17 Mart 2022 altın yorumları: Gram altında iki gün üst üste 894TL seviyesi geri çekilmelerde test edildi ve bu seviyeden tepki fiyatlaması geldiğini görüyoruz. Dün Fed toplantısında faiz artışı gerçekleşse de ons altında 894$ seviyesi test edilirken kurda yaşanan gelişme ile bu geri çekilmenin gerçekleştiği görülüyor.

Bu sabah ons altında yukarı yönlü tepki hareketi ile tekrar 900TL üzerinde gram altın fiyatlanıyor. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantısında herhangi bir faiz değişimi beklenmese de metin içinde değişiklikler olabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 920 ve 935 TL seviyesi direnç, 900 TL ve 880 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.