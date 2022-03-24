Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 24 Mart Perşembe günü 1.943 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 926 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.238 TL.

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Altın fiyatlarında, doların kazanım elde etmesi ve tahvil getirilerinin birkaç yılın

zirvesine yakın seyretmesinin Ukrayna krizinin altına sağladığı desteği dengelemesiyle belirgin bir değişim görülmedi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin değişim göstermeyerek 1,943.75 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 artarak 1,944.40 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 918 TL, satış 926 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 917 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 24 Mart 2022 Perşembe günü 9.239 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.500 TL, satış 1.531 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.519 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.176 TL, satış 6.238 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.190 TL. 48 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.001 TL, satış 3.062 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.039 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.065 TL, satış 6.126 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.078 TL. 48 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.050 TL, satış 6.111 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.064 TL. 47 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 24 Mart 2022 altın yorumları: Gram altında kur ile ilgili gün içi fiyatlamaların sınırlı kalması ve 14,85TL direnç bölgesine yakın seyretmesinden dolayı gün içi yatay fakat 14,85TL üzeri haftalık kapanış sonrası yukarı hareket beklentimiz devam ediyor. Ons altında 1950$ seviyesine kadar yükseliş gerçekleşince gram altında da 930TL test edildi.

Bugün her iki üründe de yukarı yönlü isteğin devam edeceği fakat fiyatlamanın sınırlı olacağını düşünüyoruz Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 925 ve 935 TL seviyesi direnç, 910 TL ve 900 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.