Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 8 Nisan Cuma günü 1.930 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 915 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.163 TL.

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Altın fiyatları, doların Fed’in öngörülen daha hızlı faiz artırımları gerçekleştireceği beklentileriyle yükselmesiyle dar aralıkta seyretti. Fed’in para politikasında daha agresif bir tutum izleyeceği beklentileri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan destek bulan ve güvenli liman

olarak görülen altının çekiciliğini azalttı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı hafif gerileyerek 1,929.48 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 düşüşle 1,931.90 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 907 TL, satış 915 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 909 TL. Fiyatlarda 6 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 8 Nisan 2022 Cuma günü 9.140 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.482 TL, satış 1.512 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.502 TL. Fiyatlarda 10 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.102 TL, satış 6.163 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.121 TL. Fiyatlarda 42 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.965 TL, satış 3.025 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.005 TL. Fiyatlarda 20 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.991 TL, satış 6.051 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.010 TL. Fiyatlarda 41 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.977 TL, satış 6.038 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.997 TL. Fiyatlarda 41 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 8 Nisan 2022 altın yorumları: Gram altında son haftada 905-915 bant aralığında yaşanan fiyatlama ons altının 1920$ üzerinde kalıcılığının devam etmesi ve özellikle kur tarafında geri çekilmelerin sınırlı kalması ile birlikte bu sabah bu bant hareketinin üst limitinde güne başlamamıza neden oldu. Bugün veri akışı sınırlı kalmaya devam ederken geri çekilmeler daha sınırlı olabilir.

Bu nedenle 910TL seviyeleri yeni alışlar için denenebilir. Son bir kaç günde ons altın ve kurda gördüğümüz sınırlı yükseliş devam etmesi durumunda 920TL ve üzeri yükselişlerde kar al düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 917 ve 925 TL seviyesi direnç, 900TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.