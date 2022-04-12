Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 12 Nisan 2022 Salı günü 1.953 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 922 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.211 TL.

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Altın fiyatları, Fed’in artan fiyatlardan kaynaklanan baskıları kontrol altına alabilmek için para politikasında izlediği agresif tutumu destekleyebileceği beklenen ABD enflasyon verileri öncesinde risk iştahının azalmasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yaklaşık bir ayın zirvesini görmesinin ardından bugün %0.3 artışla 1,958.61 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.8 artışla 1,962.90 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 914 TL, satış 922 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 910 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 12 Nisan 2022 Salı günü 9.212 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.493 TL, satış 1.523 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.505 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.149, satış 6.211 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.132. 79 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.987 TL, satış 3.048 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.010 TL. 38 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.038 TL, satış 6.099 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.020 TL. 79 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.024, satış 6.085 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.007 TL. 78 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 12NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 12 Nisan 2022 altın yorumları: Gram Altın'da dün 930TL seviyesine kadar yaşanan yükseliş sonrasında satıcıların etkili olduğu görüldü ve %0.20 oranında değer kaybı ile 921.07 TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. 925TL seviyesi ara direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu direncin kırılması harekete ivme kazandıracaktır. 950 ve 990 TL seviyeleri ise kısa vadeli üst dirençler olarak takip edilebilir. 914 seviyesini ise gün içi işlemlerde ilk destek noktası olarak verebiliriz.