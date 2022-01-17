Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü 1.821 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 789 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.311 TL

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Gram altın geçen hafta dolar/TL'deki düşüşle 773 TL'ye kadar geriledikten sonra haftayı 790 TL civarında kapatmıştı. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL'nin 13,54 civarında seyretmesiyle 792 TL civarında bulunuyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 782 TL, satış 789 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 800 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü 1.821 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1277 TL, satış 1303 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.322 TL. 19 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.258 TL, satış 5.311 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.389 TL. 78 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.554 TL, satış 2.607 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.645 TL. 38 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.162 TL, satış 5.214 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.290 TL. 76 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.150 TL, satış 5.202 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.279 TL. 77 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 17 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 17 Ocak 2022 altın yorumları: Gram Altın'da son günlerde dar bantta dalgalı seyir etkisini sürdürürken, haftanın son işlem gününde %0.68 oranında değer kaybı ile 789.91 TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Günlük grafiklerde kısa vadeli göstergeler bir miktar zayıflıyor olsa da saatlik grafiklerde görülen toparlanma haftanın ilk işlem gününde yükseliş hareketinin etkili olabileceği gösteriyor.

Gün içi hareketlerde 795TL ilk direnç konumunu korurken, 839ile 908 TL seviyelerini kısa vadeli dirençler olarak verebiliriz. 786 ile 775TL seviyeleri ise kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir.